2026东盟未来论坛：泰国总理正式访越体现对双边关系的高度重视

范越雄大使在分享关系此访的意义时表示，继越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人于今年5月底对泰国进行访问之后，仅10天后，泰国总理即对越南进行正式访问。这是泰方高度重视越泰双边合作关系的具体体现，也反映出泰国政府进一步推动在2025年被提升为全面战略伙伴关系的越泰友好合作关系发展的愿望和决心。



范越雄表示，此次泰国总理不仅对越南进行正式访问，还将出席东盟未来论坛。泰国总理亲自出席论坛，体现了泰方不仅重视对越关系，也高度重视东盟旨在推动共同体建设、促进团结与对话以及共同寻找解决方案应对当前挑战等所提出的倡议。

东盟未来论坛期间，各方期待泰国、越南以及来自其他国家的代表借此机会会面交流，就东盟共同体建设与巩固、东盟共同体发展、应对当前共同挑战以及未来发展方向等问题分享经验、交流观点和看法，并探讨各自的思路和做法。



谈及越泰建交50周年纪念活动计划时，范越雄表示，越南驻泰国大使馆已制定具体计划，为办好两国建交50周年纪念活动作出积极贡献。其中，大使馆已参与并协助做好苏林总书记、国家主席及夫人日前访问泰国的相关工作，推动访问取得圆满成功，从而为两国关系未来发展奠定重要基础。同时，大使馆也积极参与泰国总理正式访问越南并出席东盟未来论坛这一事件的筹备工作。



此外，越南驻泰国大使馆正与双方有关机构协调配合，继续推动从现在起至年底的各级代表团互访活动，包括举办“泰国越南周”、两国画家交流活动，并计划在今后一段时间举办两国诗人、作家交流活动，旨在创作记录两国建交50周年美好历程的作品。



与此同时，大使馆还将同两国企业、友好组织及两国有关社团加强协调配合，继续开展互访交流活动，包括青年交流活动等，旨在进一步增进两国人民之间的相互了解和友谊。（完）