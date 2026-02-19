2026丙午年爱心春节慰问品赠送活动——越老特殊团结的生动体现

据越通社驻老挝记者报道，2月19日上午（即2026丙午年正月初三），2026丙午年爱心春节慰问品赠送活动在万象佛迹寺举行。老挝人民革命党中央总书记、国家主席夫人娜丽·西苏里和越南驻老挝大使阮明心一同出席活动。

阮明心大使在活动上致辞时向两国佛教僧众、各位领导、贵宾以及全体同胞致以新春祝福。他强调，佛迹寺长期以来已成为旅居老挝越南人社群的精神家园，同时也是越老两国佛教与人民之间紧密相连、和谐共融的生动象征。

阮明心大使向残疾人士和困难家庭致以亲切问候，并祝愿各家庭继续迎难而上，保持生活信心。他还重申，越南驻老挝大使馆始终将关照、保护旅居老挝越南人社群正当权益视为己任，从而为培育两国伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系日益发展做出贡献。

佛迹寺住持释明光上座对越老两国领导的关心、越南驻老挝大使馆以及各组织和慈善人士携手在新春伊始共同举办这一意义深远的活动表示深切感谢。慰问品虽不贵重，却体现了"相亲相爱"的精神，是越老两国民族美好传统的见证。

释明光上座认为，在娜丽·西苏里夫人及老挝建国阵线中央代表的出席下，"2026丙午年爱心春节慰问品赠送活动"不仅有助于弘扬旅老越南人社群"相亲相爱"的美好传统，更展现了佛教慈悲精神与社会服务责任的紧密相连，从而进一步巩固了越老特殊友谊。在2026丙午年里，佛迹寺将继续推动慈善活动，让越南人的仁爱之心更广泛地传播到老挝社会以及旅居老挝的越南人社群中。（完）