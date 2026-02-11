2026丙午年春节：越老情谊愈加深厚

在国内外越南人民纷纷喜迎民族传统春节的喜庆氛围中，2月9日晚，越南驻老挝大使馆在首都万象举行主题为“庆建党、贺国家迈入新纪元，喜迎2026丙午年春节” 招待会。

越通社驻万象记者报道，老挝出席的有老挝老挝人民革命党中央政治局委员、书记处常务书记、政府副总理维莱·拉坎丰（Vilay Lakhamphong）和老挝人民革命党中央政治局委员、中央办公厅主任佩·蓬披帕（Phet Phomphiphak）等。越南驻老挝大使阮明心和全体干部人员、越南企业代表以及旅居老挝越南人代表等出席。

在致辞中，阮明心强调，2025年对越南具有重大历史意义，越南庆祝建党95周年、越南社会主义共和国国庆80周年以及南方解放、国家统一50周年。特别是越共十四大取得圆满成功，开启了民族奋发图强的新纪元。

回顾经济社会发展成就时，阮明心表示，去年，越南国内生产总值（GDP）增长率超8%，经济规模突破5140亿美元，人均收入超过5000美元，越南正式迈入中等偏上收入国家行列。越南的国际地位不断提升，已同194个国家建立外交关系，与42个国家建立战略伙伴关系和全面战略伙伴关系。

至于双边关系，阮明心强调，2025年12月越共中央总书记苏林对老挝进行国事访问后，越老关系提升至新高度，成为“伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接”的关系。

维莱·拉坎丰代表老挝党和国家领导人致辞时强调，尽管国际形势仍然复杂多变，老挝党、国家和人民一直与越南并肩前行，坚持维护并弘扬老越特殊关系，正如凯山·丰威汉主席所言：“青山或许会老，江河或许会枯，但老挝与越南之间的兄弟情谊，却比磐石更坚，比沧海更永。”

此次活动不仅是喜迎新春的机会，也是越老两国团结与互信的生动体现，双方携手并进，建设富强国家，并走上社会主义道路。（完）