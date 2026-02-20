2026丙午年春节：保障通信安全畅通

据越南科学技术部电信局消息，2026丙午年春节期间（2月14日至18日）的通信保障工作得到认真、同步、高效落实。电信网络运行安全、稳定、畅通，满足了民众节日期间的通信需求，未发生通信中断或失联情况。

越南邮政电信集团（VNPT）、MobiFone、FPT Telecom等电信企业主动部署技术保障方案，提升系统承载能力，实行24小时值守，在通信流量高峰时段随时做好应急处置准备。在人员密集区域部署应急基站（BTS）和移动通信保障车辆，相关物资、设备、电力保障及应急力量预案准备充分。

春节前，各企业即已实行全天候技术值守，加强重点网络节点的传输容量，确保系统稳定运行。整个假期期间未出现重大故障。

特别是，海上通信和海上搜救通信保障始终保持高度戒备状态。越南海事电子信息公司（Vishipel）统筹人员、设备和传输线路，随时提供海上移动公益通信服务；保持值守，接收海上遇险和紧急信息；保障海上安全信息和搜救信息播发质量。同时，Vishipel主动与有关职能部门协调配合，支持海上救援工作。

2月14日至18日期间，全国网络整体运行畅通。除夕时段通信流量明显上升，但仍处于安全范围内，未发生服务中断。

为加强网络安全防护、防范网络诈骗和虚假信息传播，各企业强化网络安全监测，排查安全漏洞，及时更新补丁和安全配置，并配合有关部门处置虚假和诈骗信息。

上述成果有效保障了全国民众节日期间的联络需求，为维护社会正常运行、生产经营活动以及春节期间社会安全稳定作出积极贡献。（完）