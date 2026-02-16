2026丙午年春节阮惠花卉街：营造浓郁文化年味市民游客赏花醉

2月15日晚（即乙巳年腊月二十八），以“汇聚之春——稳步腾飞”为主题的2026丙午年春节阮惠花卉街在胡志明市正式开幕，欢迎游客共赏“醉”美春色。



2026年被视为国家的关键之年，标志着胡志明市、巴地‑头顿省与平阳省三地合并成为“东南亚国际超级都市”。因此，今年迎春花街首次在西贡坊阮惠步行街、土龙木坊以及头顿坊等三个地方同步举行；各地既保留自身特色，又共同围绕统一主题，展现城市团结一致、凝心聚力与强劲发展。迎春花街沿阮惠大道布置，分为“融入之春—锦绣根源—稳步前行” 三个篇章。



今年迎春花街的亮点在于“休闲之马”——高度近7米的吉祥物在经过艺术化处理成巨浪形态的竹篱上腾跃而起，象征向前迈进的强劲动力。



图自越通社

花卉街还在同一空间呈现昼夜两种截然不同的体验版本。白天版是在南方春日阳光下绽放的缤纷色彩交响曲，汇集逾10万盆多品类花卉；夜间版则转化为融合灯光艺术与Mapping投影技术的光影节。



胡志明市人民委员会副主席陈氏妙翠在2026丙午年春节阮惠花卉街开幕式上表示，这一活动二十多年来一直是胡志明市具有代表性的文化工程，承载着清新的春天气息，也寄托着人们在新发展阶段中的信心、渴望与奋进精神。在丙午马年，花卉街以充满活力的马年吉祥物形象、富有感染力的大型景观以及新颖的科技体验，继续成为颇具吸引力的文化旅游目的地，让市民和游客欢度难忘的春节时刻，以积极心态步入充满希望的新一年。



2026丙午年春节阮惠花卉街开放日持续至2月22日21时（农历正月初六），满足胡志明市市民及游客赏春需求。（完）