“2026下龙嘉年华——新纪元璀璨奇观”有望带来绚烂节庆空间

在预计于4月25日至5月3日举行的2026年夏季文化体育旅游周框架内，以“新纪元璀璨奇观”为主题的嘉年华艺术与街头节庆活动将隆重举行，有望在世界自然遗产下龙湾畔打造出一个绚烂多彩、充满情感的节庆空间。

据广宁省人民委员会计划，“2026下龙嘉年华——新纪元璀璨奇观”艺术晚会将于4月30日晚在下龙市“10·30”广场举行。当日下午将率先进行由64辆彩车组成的游行，其中54辆代表省内各地方，10辆专为游行舞者设计。这是广宁省2026年刺激旅游系列活动中的主要活动，迎接一个突破性的夏季旅游季。

今年嘉年华的新意在于传统与现代元素的完美融合。节目由数千名专业演员和民间艺人精心编排，预计观众规模约5万人。观众将欣赏到装饰华丽的彩车，其灵感源自广宁省特色象征：下龙湾、安子，以及充满活力的工业区现代形象。所有这些将在动感音乐和璀璨激光秀中共同游行，打造一场多彩的文化盛宴。

2026下龙嘉年华不仅限于主晚会之夜，其周边还环绕着丰富多彩的文体活动“生态系统”。据省计划，在整个旅游周期间，游客还有机会体验：4月28日至5月2日每日举行的“五洲之舞”街头舞会；4月28日至5月3日的“海湾之声”街头音乐表演；2026年安子夏季艺术节目，宣传推广安子世界文化遗产价值，并举行第二祖法螺忌辰纪念活动；4月29日至30日举行的陈国验公庙会；下龙湾遗产游船光影秀；2026年广宁夏季电影周；矿区文学艺术及雕塑作品展；下龙国际美食街，设有代表各乡、坊、特区的“美食车厢”以及老挝、印度、中国、泰国、日本、韩国等国内外“美食车厢”；一乡一品产品展销会暨越南民间艺术展示；乘热气球飞越奇观体验活动；国际体育舞蹈表演以及传统武术、跆拳道比赛等。

通过一系列精彩纷呈的文化、体育和旅游活动，活动旨在激发民族自豪感，弘扬和发挥民族优秀传统文化价值，传播广宁人“坚强、自强、纲纪、团结、情义、豪迈、创新、文明”的形象；广泛宣传推介广宁省的潜力、突出优势，特别是世界自然遗产下龙湾、世界文化遗产安子山（安子—永严—昆山劫泊世界文化遗产群的一部分）的价值。

2026年夏季文化体育旅游周，以“2026下龙嘉年华——新纪元璀璨奇观”为亮点，有望强劲助推广宁省实现2026年接待游客超过2200万人次（其中国际游客约520万人次）、旅游总收入约65万亿越盾的目标。（完）