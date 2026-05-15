2026—2030年阶段越南数字技术产业发展计划正式获批

《计划》的总体目标是将越南数字技术产业发展成为具有强大竞争力的现代化经济技术产业，培育一批本土大型战略科技企业，掌握核心技术和战略技术，承担国家重大任务，解决国家关于科技、创新与数字化转型的重大课题，为实现经济两位数增长目标作出重要贡献。



与此同时，推动数字技术企业生态体系深度融入全球价值链，将越南打造成为地区乃至世界重要的数字技术产业中心之一，并与高素质人才培养相结合。进一步提升“越南制造”品牌在地区和国际上的地位与影响力。



《计划》力争到2030年数字技术产业营收至少达3000亿美元，2026—2030年阶段该产业平均增速达12%以上，越南数字技术企业的产品与服务出口额每年达到至少550亿美元，年均增长率不低于30%。



岘港技术师范大学的学生主动学习，勇于创新，掌握科技。图自越通社

力争成立10万家数字技术企业，数字技术产业从业人员超300万人。



《计划》中还提出形成16至20个集中式数字技术产业园区，其中至少建设1个大型集中式数字技术产业园区，与重点经济园区的发展方向和目标相匹配；同时建设至少1个共享高性能计算中心，支持重点数字技术产品与服务的研发与发展等目标。



展望至2045年，越南将成为数字技术产业发达国家，成为区域内领先的数字技术产业中心，并跻身世界前列；数字技术产业成为主导经济产业，对国家经济增长作出重要贡献。



建设具备全球竞争力、能够掌握核心技术、引领发展趋势且在全球价值链中确立“越南制造”品牌地位的越南数字技术企业队伍，确保数字技术企业比例达到与发达国家相当水平，形成至少10家可比肩先进国家的数字技术企业，并吸引全球领先科技组织和企业在越南开展至少5个新项目，开设总部，开展研究生产活动等。



为了实现上述目标，《计划》提出多项重点任务与解决方案，如继续完善制度体系，提升数字技术产业相关政策与法律的执行效率；促进数字技术产品与服务的研发；推动数字技术企业发展；加强数字技术人才队伍建设；建设配套与现代化数字技术产业基础设施；加强数字技术产业招商引资工作等。（完）