2025 年KOL峰会：成立“数字信任”联盟并启动“意见领袖信任度”项目

8月18日上午，“关键意见领袖（KOL）与民族崛起时代”大会（2025年KOL峰会）在河内举行。网络安全与高科技犯罪防控局局长黎春明少将与国家网络安全协会常务副主席、组委会主任阮明政中将等参加活动。



网络安全与高科技犯罪防控局局长黎春明少将在开幕式上发表讲话时表示，在数字时代中，网络空间的意见领袖（Key Opinion Leader，简称KOL）已成为一支特殊力量，助力塑造社会认知，引领创新潮流，并向世界推广越南的文化特色和价值观。



他们不仅代表着新兴趋势，更是“数字大使”，在国家建设发展以及实施国家发展和展开阔时“新纪元四大支柱战略”中发挥着重要作用。



国家正处于重要的转型阶段，而KOL正是与党、国家及人民携手同行、推动建设具有特色且可持续的数字经济、数字文化和数字社会的动力源泉。党和国家始终给予特别关注，出台多项方针政策，为KOL的发展创造健康、有利的环境。

网络安全与高科技犯罪防控局局长补充表示，大会将正式公布两项重要举措，包括：成立“数字信任”联盟——由具有公信力和广泛影响力的KOL、政府管理机构、在线平台及企业组成，其使命是“负责任地发挥影响力，引领信任”。



第二项活动是启动“意见领袖信任度”项目，旨在推动形象塑造、行为准则和社区标准，打造一个积极负责、富有爱国精神的KOL社区平台。



“KOL与民族崛起时代”大会（2025年KOL峰会）是越南首次举办的国家级盛会，旨在搭建KOL群体与管理者、企业及平台的交流论坛，共同推动价值传播，助力国家在数字时代实现可持续发展。



以“关键意见领袖与民族崛起时代”为主题的这次峰会旨在发挥KOL在国家建设、保卫和发展中的积极作用，同时强调意见领袖在向社会传播积极、人文及可持续价值信息方面的责任。（完）