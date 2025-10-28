2025秋季博览会：塑造越南出口的未来

在全球经济仍存在诸多不确定因素的背景下，越南商品出口依然保持了积极增长势头，这在很大程度上得益于企业的活力以及日益务实、现代的贸易促进方向。

在这一发展趋势中，2025年首届秋季博览会不仅被视为一个产品展示的平台，更是一个具有战略意义的桥梁，助力越南企业开拓市场、扩大出口、提升越南商品品牌的影响力。

2025年秋季博览会的亮点并不在于其超过3000个展位的规模或国际代表团的数量，而在于一种全新的组织理念，即以贸易促进为核心、以企业为主体、以市场连接为根本目标。

据越南工贸部贸易促进局局长武伯富表示，本次博览会充分体现了越南作为全球贸易规模最大的20个经济体之一,主动融入国际经济的精神。2025年首届秋季博览会不仅是推广越南商品的平台，更是连接国内企业与国际分销、进口及投资体系的重要桥梁，从而形成可持续的出口价值链。

首届秋季博览会已经突破了传统展览的框架，成为一个实质性的贸易促进平台。在这里，企业能够建立联系、洽谈合作，并获得支持以深入国际市场。

专家认为，首届秋季博览会不仅局限于展区或现场交易，还延伸为一个全面的贸易促进生态系统。

此外，该博览会也有助于提升越南商品的整体形象。专家指出，如果企业将博览会视为展示产品文化、智慧与特色的舞台，那么这不仅是贸易促进，更是国家价值的推广。

事实上，许多企业已在博览会上签署了合作备忘录，为进军美国、欧盟和中东市场开辟了新前景。这一积极信号表明，国际市场对越南商品的信任正在不断增强。通过博览会，数百家企业更加深入地了解了进口标准、绿色消费趋势、包装及溯源要求，这些都是推动越南商品走得更远的关键因素。

更为重要的是，2025年首届秋季博览会不仅是一场单一的贸易促进活动，更为一项长期战略奠定了基础，即结合传统贸易促进与数字化贸易促进。

越南工贸部透露，该部正在逐步建设一个现代化、数字化、全球互联的国家贸易促进生态体系，其中，2025年首届秋季博览会正是这一计划的重要起点。若能实现年度化举办，该博览会完全有望成为区域性出口促进中心，助力越南成为国际贸易交往的重要目的地。（完）