2025年QS世界大学排名发布 越南高校排名上升

6月5日，夸夸雷利·西蒙兹公司（Quacquarelli Symonds）发布了QS世界大学排名2025榜单（QS WUR 2025）。在本次排名中，除上次排名上榜的5所院校（维新大学、孙德胜大学、河内国家大学、胡志明市国家大学、河内理工大学）外，这次越南还有一所大学上榜（顺化大学）。

河内国家大学今年在世界最佳高等教育机构中的排名从951-1000上升到851-900。特别是，河内国家大学在“就业成果” （排名世界第472）和“雇主声誉”（排名第202位——较上一次排名上升197位）等继续受到雇主的高度评价。

胡志明市国家大学的排名也有所上升，世界大学排名901-950（去年排名 951-1000）。胡志明市国家大学在世界前500名中满足了九项标准中的三项标准，包括：就业成果（排名第389）、毕业生总体就业率（排名第466）和学术声誉（排名第481）。

排行榜中还有维新大学（第495位 ，去年第514位）；孙德胜大学（711-720，去年排名 721-730）；河内理工大学和顺化大学同在1201-1400组。

本次排名是QS第二次引用新的标准体系，包括学术声誉（Academic Reputation）、雇主声誉（Employer Reputation）、单位教员论文引用数（Citations per Faculty）、不变师生比例（Faculty Student Ratio）、国际教师比例（International Faculty Ratio）、不变留学生比例（International Student Ratio）、不变国际研究网络（International Research Network）、就业成果（Employment Outcomes）、可持续性（Sustainability）。

在本次排名中，QS 对来自 106 个国家和地区的 5663 所高等院校中的 1503 所高等院校进行了排名（21 所高等院校首次上榜）。

东南亚地区有84所高等院校进入QS WUR 2025排名，其中马来西亚是上榜教育机构最多的东南亚国家（28所），其次是印度尼西亚（26所）、泰国（13所）、越南（6）、菲律宾（5）、新加坡（4）和文莱（2）。尽管只有4所高等院校上榜，但新加坡有2所高等院校进入世界前20名，包括新加坡国立大学（NUS）排名第8，南洋理工大学（NTU）排名第15。

在全球前10所院校中，英美教育机构继续保持领先地位，各有4所高等教育机构进入前10名。美国麻省理工学院（MIT）连续12年保持第一；帝国大学（英国）在 QS WUR 2025 排名中排名第二。（完）