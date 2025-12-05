2025年PV GAS无人机创新杯大赛：为“越南制造”无人机技术发展搭建平台

以“家乡的天空”为主题的2025年PV GAS无人机创新杯大赛开幕式近日在河内安全学院举行，汇集全国28支高校精英团队。

本次大赛由河内理工大学空间与水下技术研究院与越南天然气总公司（PV GAS）联合主办，旨在激发青年创新精神，提升无人机研究、设计与应用水平，同时寻求实用性强的技术方案，服务于智慧农业、环境监测、物流运输、应急救援等领域。

该赛事不仅彰显年轻一代的爱国情怀、创新精神与技术胆识，更鼓励将无人机设备应用于国家工业发展、安全保障及突发事件应对。

本届赛事吸引了超过百份参赛作品，经过两轮评选，组委会最终选出28支顶尖团队参与全国小组赛。

参赛队伍分为7个小组，于12月3日至5日进行循环对抗赛。随后，7支小组冠军及1支成绩最佳的小组亚军将晋级12月6日至7日举行的四分之一决赛、半决赛及总决赛，角逐冠军荣誉。

奖项设置方面，组委会将颁发一等奖（2亿越盾）、二等奖（1亿越盾）、三等奖（8000万越盾）及5项鼓励奖（每项3000万越盾）。

通过2025年PV GAS无人机创新杯，组委会期望搭建学术界、企业界与科学界之间的稳固桥梁，让创新构想得以试验、落地并转化为有价值的技术产品。赛事不仅止于奖励，组委会更承诺长期陪伴优秀创意成长，使无人机创新杯不仅是竞赛平台，更成为“越南制造”无人机科技创业的跳台。（完）