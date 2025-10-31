2025年APEC领导人会议周：推动越南与文莱关系走深走实

据越通社特派记者报道，10月31日下午，正在韩国庆州出席2025年亚太经合组织（APEC）领导人会议周的越南国家主席梁强会见了文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚（Haji Hassanal Bolkiah）。



两国领导人高度评价越南—文莱全面伙伴关系的有效发展；双方一致同意密切协调，推动两国关系不断深入发展，造福两国人民，为地区及世界的和平、稳定与合作作出贡献。



梁强欢迎文莱苏丹将在2025年内访问越南，双方同意继续推动高层及各级代表团互访与接触；维持并有效落实双边合作机制；继续切实执行《2023—2027年越南—文莱全面伙伴关系行动计划》；并加强在各领域的合作，特别是在石油与天然气、化工、清真食品加工、旅游与人文交流等四个优先领域深化合作。

文莱苏丹博尔基亚表示，文莱高度重视并希望进一步推动与越南的务实合作关系，涵盖经贸、能源、石油、文化及人文交流等领域。



博尔基亚祝贺越南再次当选联合国人权理事会2026—2028年阶段成员，认为越南在促进全球多边合作中发挥着日益积极的作用。他同时表示，文莱将继续通过奖学金项目，包括英语培训项目，为提供越南干部能力提供支持。



两国领导人还一致认为，应加强团结与统一，维护东盟在地区事务中的核心作用；推动在包括东海问题在内的共同关心的地区与国际问题上的合作，促进制定具有实质性和有效性的《东海行为准则》（COC）磋商，确保符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）。（完）