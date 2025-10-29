2025年APEC会议周：越南国家主席梁强会见美国总统特朗普

越通社特派记者报道，值此出席在韩国举行的亚太经合组织（APEC）领导人会议之际，10月29日，越南国家主席梁强与美国总统唐纳德·特朗普以及部分APEC成员经济体高级领导人进行双边会晤。

与美国总统特朗普会晤时，两位领导人高度评价近年来越美全面战略伙伴关系所取得的积极成果；一致同意继续密切协作，推动双边关系向更加深入、务实、稳定与可持续的方向发展，符合两国人民的利益，并为地区及全球的和平、合作与可持续发展作出积极贡献。

越南国家主席梁强对美国在唐纳德·特朗普总统领导下取得的成就表示祝贺，高度评价特朗普总统在推动解决冲突、恢复世界部分地区和平方面的作用。越南愿意发挥桥梁作用，支持为所有冲突寻找符合国际法的可持续解决方案。

为保持稳定、高效的发展势头，国家主席梁强建议双方尽快完成互惠贸易协定的谈判，在双方最近签署联合声明的基础上，坚持互利共赢原则，同时考虑越南的特殊性及两国关系的重要性；并推动在政治外交、经贸、科技、国防安全、民间交流以及战后重建等领域的合作。越南欢迎美国在亚太地区和印度洋地区发挥积极且负责任的作用。

美国总统特朗普强调重视与越南的全面战略伙伴关系；高度评价越南不断提升的作用与地位，以及越南在革新开放、融合国际一体化与大力推进经济创新方面所作出的努力。

特朗普欢迎越南进口美国的优势商品。双方还就共同关心的地区和国际问题进行了交流。美方领导人强调支持东盟的中心地位；高度评价越南在地区及国际事务中所作出的贡献。

借此机会，越南国家主席梁强转达越南高级领导人对特朗普总统及夫人提出访越邀请。特朗普对2017年和2019年两次访越表示印象深刻，并感谢越南高级领导人的邀请，承诺将安排访越行程。

* 同日，越南国家主席梁强还与加拿大、泰国、新加坡、澳大利亚和新西兰等国总理进行了短暂会晤。在交流中，各国领导人均高度评价越南近年来在各方面的发展以及越南日益提升的国际地位。

国家主席梁强与各国领导人一致强调，继续推动双边关系实现务实、全面发展，同时加强密切协作，积极参与包括APEC和东盟在内的多边机制与合作进程，为地区乃至世界的稳定、和平、合作与发展作出贡献。（完）