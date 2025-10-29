2025年APEC会议周：越南国家主席梁强与APEC领导人共进欢迎晚宴

据越通社特派记者报道，10月29日晚，韩国总统李在明在韩国庆州古都为前来出席2025年亚太经合组织(APEC)领导人会议周的APEC领导人举行欢迎晚宴。



韩国总统李在明在欢迎辞中强调，韩国希望与各成员经济体加强对话，巩固信任，并共同采取行动，实现区域和平、稳定与可持续发展。



在亲切开放的气氛中，APEC领导人就加强亚太地区和印度洋地区合作的机遇交换了意见，强调了APEC在促进贸易、投资、创新以及包容和可持续增长方面的核心作用，并分享了建设一个和平、稳定和可持续发展的区域的决心。



越南国家主席梁强在交流中强调了各国需要协调推动和平、繁荣和可持续发展三个关键目标。梁强说，基于对和平与民族独立价值的深刻理解，越南愿意参与调停、调解、结束冲突、维护和建设和平的努力，并为国际社会在冲突后重建努力作出积极贡献；同时强调，所有国家的繁荣只能建立在真诚、平等、互利、相互尊重合作的基础上。

梁强在分享越南关于可持续发展的观点时强调，越南愿与合作伙伴配合开展关于能源、数字经济、循环经济、知识经济、高质量人力资源培训等方面的计划和项目。



越南国家主席梁强重申，越南作为2027年APEC东道主，将与其他成员紧密配合，发扬APEC的成就，确保亚太地区成为机遇与成功之地。（完）