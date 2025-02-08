2025年1月坚江省接待游客超过89.7万人次

据坚江省旅游厅透露，2025年1月该省旅游营业总收入达2.9万亿越盾（折合人民币8.28亿元），达年计划的10.4%。全省共接待游客897160人次，达年计划的8.4%.。其中，富国岛接待了超过61.1万人次游客（国际游客超12.4万人次）。

坚江省旅游厅厅长裴国泰表示，2025年1月底正值春节假期，该厅与各县市做好各项准备工作，举行旅游促销活动。春节9天假期期间（1月25日至2月2日），到访该省的游客人数超过47.1万人次，比2024年同期增长19.9％。其中，国际游客超过7.6万人次，增长近30％；旅游总收入超过1.8万亿越盾，比 2024 年同期增长49.5%。

据领先的在线旅行平台之一Booking.com（越南）代表称，Booking.com在第13届旅行者评论奖（Traveller Review Awards）框架内正式公布的“世界十大最友好目的地”榜单中，越南坚江省很荣幸上榜。

坚江省富国岛被选为2027年亚太经合组织（APEC）会议举办地。这是一个非常重要的里程碑，标志着富国岛乃至越南在国际上的地位。坚江省被列入世界十大最友好目的地名单以及富国岛将被选为2027年APEC会议举办地，将掀起强劲的旅游热潮，吸引国际游客前往富国岛，也是富国岛发展国际会议旅游的机遇。

坚江省将加强旅游形象推广宣传力度；有效落实坚江省、胡志明市与九龙江三角洲地区各省市旅游合作计划；加强与外国各地方在旅游领域的国际合作，积极吸引国际游客来坚江旅游。（完）