2025年越柬老青年联欢节在广义省开幕

12月26日，胡志明共产青年团中央委员会与老挝人民革命青年团中央委员会、柬埔寨青年联合会中央委员会在越南广义省联合举行2025年越南—柬埔寨—老挝青年联欢节开幕式。



本次联欢节吸引来自越老柬三国的90名优秀青年代表参加，旨在加强三国青年一代之间的传统友谊，促进交流与合作。活动在广义省举行，这是越南唯一同时与老挝和柬埔寨接壤的省份。



联欢节从12月25日至28日举行，主题为 “团结—友谊—发展”，设有“绿色征程——促进可持续发展”专题座谈会，参观体验当地历史文化，了解经济社会发展潜力，以及三国青年文艺交流活动。

2025年越柬老青年联欢节开幕式。图自越通社

广义省人民委员会副主席阮玉森在开幕式上表示，越南、老挝和柬埔寨是山水相连的邻邦，三国之间的团结友谊和全面合作关系源远流长。这一关系一直得到三国党、国家和人民的精心培育，不断巩固和发展。希望此次联欢节将帮助青年们成为巩固三国伟大友谊的坚实力量。



越南青年联合会中央常务副主席阮金龟表示，在地区和世界形势不断变化的背景下，巩固和发展越老柬三国之间的密切关系具有重要而深远的战略意义。青年是维护和传承三国人民传统友谊的先锋力量，是“友谊使者”，在学习、劳动、创新和国际交流中走在前列。



老挝人民革命青年团中央副书记苏里亚·凯菲拉翁和柬埔寨青年联合会中央委员通·萨拉武特一致认为，本次联欢活动具有重要意义，有助于进一步巩固和加强三国青年之间长期稳定的团结友谊，为建设和平、友好与繁荣的地区环境作出积极贡献，尤其是为边境地区的发展注入动力。（完）