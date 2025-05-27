2025年越南-亚洲数字化转型高级论坛：掌握科技——突破与腾飞

以“掌握科技——突破与腾飞”为主题的今年论坛吸引了来自越南22个省市和16个国家及经济体的2500多名代表参加，其中包括政府机构和部门领导，科技企业代表以及技术专家。



越南软件与信息技术服务协会主席阮文科在论坛开幕式上致辞时表示，越南正逐渐成为全球数字服务中心之一。目前，全国拥有近5.5万家数字技术企业，信息技术（IT）劳动力超过120万人。越南在全球AI编程技能排名中位列第三，仅次于中国和俄罗斯；在2024年全球创新指数（GII）中排名第44位。三星、英特尔（Intel）、英伟达（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、新思科技（Synopsys）等全球科技巨头均已在越南设立研发中心。目前约有超过1000家越南科技企业为美国、日本、欧洲、韩国等主要经济体提供数字服务，每年创造数十亿美元的收入。



本次论坛设有9个专题研讨会、超过100位演讲嘉宾和2500多名与会者，除了展示数字科技企业的核心与突破性技术之外，还深入讨论政策瓶颈、推动数字化和技术转型、发展数字基础设施、绿色与智能制造；探讨AI与数字数据资源的价值，并就亚洲地区在技术飞速发展与地缘政治动荡背景下的合作议题展开交流。

参加座谈会的代表们。图自越通社

此外，论坛还举办了多个专题研讨会，介绍先进数字解决方案；配套的数字技术展览和投资合作对接（business matching）为国内外企业与政府、企业之间的交流合作提供了有效平台。



阮文科指出，越南要想成为发达的数字国家、地区科技中心，仍面临诸多挑战，包括高质量人力资源的培养、制度体系的完善以及全球竞争力的提升。但凭借清晰的国家战略、突破性的政策、日益成熟的企业能力和庞大的国内市场，越南数字科技企业实现突破发展的机会十分光明。



为了把机遇变成现实，阮文科建议应凝聚合力、共同行动。政府方面，应继续完善法律框架，加大对数字基础设施和人力资源培训的投入；企业方面，则需更加大胆地投资，聚焦核心技术和产品质量，加强合作联动，形成合力，共同开拓更广阔的国际市场。（完）