2025年越南边境四省与中国广西党委书记新春会晤在广宁省举行

2月21日，2024年越南广宁、凉山、高平、河江省与中国广西壮族自治区党委书记新春会晤暨联工委第16次会晤在广宁省下龙市举行。这是贯彻落实越中两党两国高层共识的年度活动，也是越中建交75周年（1950~2025）和“2025越中人文交流年”系列庆祝活动的开端。

越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长阮春胜在活动上发表讲话，高度评价边境四省与广西之间的新春会晤机制，欢迎将机制成员扩大到海防市的倡议。这一机制为落实两国高层共识及推动两国关系走深走实做出积极贡献。

为进一步推动双方友好交往和互利合作，阮春胜建议各地方共同努力，推动合作机制取得突破，尤其是在人文交流、基础设施建设特别是交通基础设施互联互通、跨境管理等领域。

广宁省委书记武大胜建议各方积极参与由两国工贸部牵头的越中跨境经济合作区及广宁省与广西跨境经济合作区建设研究工作组的活动。同时，推动双方边境口岸升级改造和开放，研究建设智慧口岸，促进企业通关便利等。

广西壮族自治区党委书记陈刚建议双方保持交往，促进发展规划对接，开展社会主义实践和理论交流，落实好双方所达成的协议。同时充分发挥新春会晤、联合工作组会议等合作机制作用，试点运行芒街-东兴跨境经济合作区，携手建设中越人工智能创新合作中心，推动数字化转型、人工智能等新领域合作，密切配合做好边防管理工作。

陈刚强调，将与越方协调部署谅山-河内、芒街-下龙-海防标准轨铁路项目规划，协调举办纪念两国建交75周年的系列人文交流和文化艺术体育活动，以深化两国全面战略合作伙伴关系。

会晤上，双方签署了29份各领域合作谅解备忘录、2025年新春会晤纪要并发表《联合公报》。（完）