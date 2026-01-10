据越南胡椒与调味品协会（VPSA）的统计数据，2025年12月，越南胡椒出口量达2.24万吨，创汇1.46亿美元，环比增长超过20%，较2024年同期增长约45%。美国继续保持最大出口市场地位，占当月出口量的27.7%，其次为阿联酋、中国、泰国和德国。



2025年全年，越南各类胡椒出口量累计达24.74万吨。尽管出口量较2024年微降1.2%，但出口额仍大幅增长26%。美国进口5.5万吨，占出口总量的22.3%，尽管因反制关税影响下降了近24%，但仍保持最大消费市场地位。



2025年越南胡椒出口创下新纪录。图自越通社

越南胡椒与调味品协会主席黄氏莲表示，越南继续保持全球胡椒出口领先地位，但该行业正面临来自可持续发展、环保及病虫害防治方面严格标准的巨大压力。



福生集团董事会主席潘明聪认为，在激烈竞争背景下，越南胡椒仍能在国际市场上保持其地位。这一成果得益于清晰、坚定的战略规划，以及对全球市场走势的准确、客观判断。



另一方面，2025年越南为加工和再出口而进口胡椒总量4.269万吨，进口额达2.66亿美元。巴西是最大供应来源，占市场份额的45.5%，其次是柬埔寨和印度尼西亚。



除了胡椒以外，2025年肉桂出口也创下新纪录，达近12.03万吨，出口额约3亿美元，出口量增长超过20%。印度是越南肉桂的最大消费市场，占市场份额近38%。（完）