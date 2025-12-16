2025年越南经济论坛：走高速增长与可持续发展并行之路

越南政府与越共中央政策与战略委员会12月16日上午在政府驻地共同举办题为“数字时代中越南经济快速、可持续发展与绿色转型”的2025年，展望2026年越南经济论坛（VEPF）。



该论坛吸引了500多名代表现场参会，以及1000多名代表在全国34个分会场以线上形式参加。



在上午的讨论环节中，论坛举行了两场专题讨论：第一专题为“为2026—2030年经济增长目标有效动员和利用金融资源”金融—银行专题；第二专题讨论为“推动绿色转型、发展循环经济，实现高增长与可持续发展的目标”循环经济专题。



在专题讨论开幕致辞中，越南国家银行副行长范清河强调，党和国家已确定目标，到2025年经济增长率至少达到8%，并力争在2026—2030年阶段实现两位数增长。范清河副行长表示，这是越南到2030年迈入中等偏高收入国家行列、并朝着2045年发展成为高收入国家目标迈进的重要基础。



范清河强调，要将这一愿景变为现实，经济不仅需要在较长时期内保持高速增长，还必须确保稳定性和可持续性；同时指出，动员规模充足、符合实际需求的资金资源，推动经济按照以科学、技术和创新为基础的新增长模式运行，是一项重要任务，对实现两位数增长目标具有决定性影响。



与会代表在第二专题讨论会上发言。图自越通社

在有关“推动绿色转型、发展循环经济，实现高增长与可持续发展的目标”循环经济专题的第二专题讨论环节中，中央政策与战略委员会副主任范大洋强调，为了实现各项战略发展目标，越南需要对增长模式进行一次强有力的创新性推动。范大洋表示，这一新的增长模式必须确保可持续性、全面性和包容性，不仅着眼于速度，更要突出质量、效率和竞争力。



从国家管理角度来看，农业与环境部副部长黎功成表示，越南已建立较为全面的绿色经济和循环经济发展指导体系与法律框架。农业与农村发展部同自然资源与环境部的合并，体现了向以生态空间为导向的综合管理思维转型，将资源与气候紧密衔接，为推动绿色经济可持续发展目标奠定了重要基础。



从国际角度来看，联合国开发计划署（UNDP）常驻越南副首席代表弗朗切斯卡·纳尔迪尼表示，据国际预测，循环经济有望帮助越南减少30%—34%的城市固体废弃物，并在2030—2060年期间削减40%—70%的温室气体排放，同时创造更多就业机会，降低对原材料进口的依赖。纳尔迪尼还分享道，UNDP建议通过试点模式推进循环经济。



论坛上，各位专家认为，绿色转型和循环经济是越南在数字时代中实现高增长并与可持续发展相辅相成的唯一途径。（完）