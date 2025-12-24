2025年越南经济在挑战中实现精彩跃升

新加坡李光耀公共政策学院教授武明姜在接受越通社驻新加坡记者采访时表示，2025年越南经济以其非凡的韧性和应对挑战、实现显著跃升的能力对他留下了深刻印象。

武明姜教授认为，8%的增速是一项非凡的努力，给国际投资者以及越南的合作伙伴国家留下了深刻印象。

关于2026年越南国内生产总值（GDP）增长达到两位数（即10%）的目标，武明姜认为这是一个非常高且困难的目标，但越南如果能在未来一段时间内进行大力改革，是可以实现10%增长的。他指出，大规模推动公共投资和信贷，可能会影响经济长期健康的可持续发展。因此，要稳固实现10%的增长，越南不能遵循旧有模式或轨迹，而需要突破到一个新的发展轨道上。武教授认为，整个政治体系、人民和企业都需要共同思考新的发展模式。2025年的改革被视为一个重要的开端，特别是旨在为国家、社会和经济发展创造综合力量的省份和部委合并。

武明姜认为，越南应首先允许在胡志明市、岘港市、海防市等主要地区，以及未来的河内市，设立新一代自由贸易区和经济特区。如果越南将其定位为全球人工智能数据中心，更进一步成为新一代金融中心，就有可能吸引数百亿美元的投资，为数十万劳动者创造就业机会，并提升越南在国际舞台上的地位。

他认为，世界顶尖企业在越南的存在应超越传统的招商引资模式，转向"并肩"发展和共同塑造未来的模式。他建议成立专门工作组，直接与这些企业合作，共同解决越南及国际社会面临的难题，尤其是在数字化转型领域。

与此同时，越南需要迅速清除阻碍劳动生产率的障碍。如果能实现10%的增长，这将是一项非常令人印象深刻的成就，为越南开启一个卓越发展的新纪元。

从投资者的角度来看，武明姜认为越南的改革通常会带来积极成果，体现了"在上升趋势中的稳定性"。然而，他也建议加强权力下放，以确保政策执行的顺畅性和快速性。

他同时强调了基于倾听企业、专家、地方倡议和国际友人意见的新发展轨道的重要性，并表示相信越南将从2026年迈入一个新时代。（完）