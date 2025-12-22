2025年越南经济回顾与2026年展望：银行业稳定宏观经济大盘，为新增长周期奠定基础

2025年，在国内外经济局势多变的背景下，银行业通过主动、灵活、有效地调控货币政策在稳定宏观经济大盘方面发挥着支柱作用。这一稳定基础有望为2026年经济实现有选择性和可持续增长创造更大空间。



保持“货币流动”畅通



2025年，越南国家银行继续在货币政策调控、宏观调控及货币与外汇市场稳定方面充分发挥作为国家管理机构的作用。国家银行紧密关注国内外经济动态，主动、灵活地调控货币政策，并与财政政策紧密配合，以实现遏制通货膨胀和支持经济增长“双重目标”。



实际上，各项关键经济指标已清晰反映了调控政策的成效。第三季度国内生产总值（GDP）增长8.23%；前九月GDP增长7.85%；通胀被控制在3.29%；利率和汇率相对稳定。在区域内许多经济体面临较大汇率压力的背景下，保持越南盾兑美元汇率稳定，有助于增强市场信心，支持出口，吸引投资，稳定企业预期等。



越南国家银行货币政策司司长范志光表示，截至2025年12月5日，美元兑越南盾汇率较2024年底上升约3.5%，外汇市场仍保持平稳运行。



除了抓好政策调控之外，制度建设工作也持续推进。修正《信用机构法》、《存款保险法》，颁布黄金市场管理相关规定，并采用巴塞尔协议Ⅲ安全标准等举措，有助于提升银行系统的管理与监管能力及抗风险能力，从而逐步与国际惯例接轨。



多家银行增长率超过预期



在宏观经济运行总体平稳的基础上，2025年各家商业银行的运营取得多项积极成果。信贷增长维持在合理水平，紧贴越南国家银行的调控方向，资金持续优先流向生产、经营、出口及必要消费等领域，同时逐步拓展至绿色转型、数字化转型及创新领域。



越南国家银行的数据显示，截至2025年11月27日，全行业信贷余额超过18200万亿越盾，同比增长16.56%，远高于去年同期约11.8%。



在经营业绩方面，尽管年度财务报告尚未全部公布，许多信贷机构透露已完成并超额完成利润计划。国有商业银行继续在规模和系统安全方面发挥支柱作用。



与此同时，股份制商业银行已提前完成全年利润目标，甚至大幅超额完成，增长质量有所提升等。



迈入2026年，越南国家银行行长强调，“暨要保持宏观经济稳定运行和银行系统安全，又要助推国家经济快速且可持续发展。”这也是银行业在经济新增长周期中的方向与作用。（完）



