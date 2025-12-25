2025年越南经济回顾与2026年展望：增加收入来源 创造增长动力

根据预算测算，2026年国家财政预算收入超2529万亿越盾（折合人民币6760亿元）；其中，国内收入继续发挥主导作用，达近2200万亿越盾（折合人民币5880亿元）；原油收入为43万亿越盾（折合人民币115亿元）；进出口活动收入为278万亿越盾（折合人民币743亿元）；援助收入为8.5万亿越盾（折合人民币22亿元）。从收入结构看得出，财政政策日益与国内经济运行状况紧密相连，要求财政调控措施既要增加收入来源，又要拓展长期发展空间。



2026年财政调控工作的重中之重，是以可持续方式保障国家财政收入，扩大收入基础，最大限度减少税收流失。越南财政部门继续完善体制和政策，确保全面覆盖数字经济、电子商务以及跨境平台经营等新兴领域产生的各类收入；同时，对现行税种进行核查与调整，使其更加符合发展现状和国际惯例。

此外，以数字化平台为依托进一步加强收入管理工作，加强税务、海关等各有关部门和地方之间的数据互联互通与共享，携手提升监管效率和风险分析能力，有效防范和打击转移定价、逃税以及贸易欺诈行为。



首添半岛国际金融中心核心区。图自越通社

在保障财政收入的同时，2026年的财政政策将继续向企业和人民提供有针对性的支持。灵活采取减税、免税及延缓缴纳税费和各类规费措施，紧密跟踪国内外经济形势，确保对象准确，力度适当，有效缓解生产经营困难。税收政策也将继续调整，力求在动员财政收入与支持企业和民众之间实现协调平衡。



推进财政领域行政审批制度改革被确定为一项贯穿全过程的解决方案，旨在降低合规成本、改善投资营商环境，从而在中长期增加国家财政收入来源。

在采取增加收入措施的同时，财政部门将重点完善并有效实施调动资源投入发展政策。《国家预算法》和《国有资本在企业中的管理与投资法》的修订，有望为公共财政资源的管理、配置和使用建立统一、透明的法律框架。此外，继续研究并落实针对数字经济、绿色经济、循环经济、金融中心和自由贸易区等领域的专项法律框架及突破性政策机制，从而打开经济发展新空间。



2026年财政政策须继续创造长期增长动力，以更强的主动性、可持续性和针对性开展调控。 越南财政部副部长杜成忠



据经济专家分析， 2026年的财政预算政策有望不仅发挥稳定经济的作用，还将成为新阶段引领增长，激发创新动能，促进越南经济可持续发展的重要支撑力量。（完）