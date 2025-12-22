2025年越南经济回顾与2026年展望：农林渔产品出口再创历史新高

尽管世界经济局势错综复杂，2025年越南农林渔产品出口仍创下历史新高，预计全年达近700亿美元。这一成果体现了主要产业正从数量增长向提升价值、质量及适应能力方向显著转型。



越南农业与环境部副部长冯德进表示，2025年前11个月，越南农林渔产品出口额达640.1亿美元。若12月份保持此前增长态势，全年出口额有望达近700亿美元，远超650亿美元的既定目标。



2025年，咖啡、胡椒、水产品、果蔬和林产品等主要出口商品均实现强劲增长。其中，咖啡成为最大亮点，出口额首次突破80亿美元，尽管出口量仅约150万吨，这表明咖啡行业正从依赖产量的增长模式，显著转向以质量和附加值为驱动的发展，同时巩固了越南作为全球重要咖啡供应中心的地位。



在水产品方面，仅2025年11月，越南水产品出口额就达近9.9亿美元，同比增长6.6%。越南水产加工与出口协会预测，2025年全年水产品出口额可达112-113亿美元，创历史新高。其中，虾类出口预计突破46亿美元，刷新纪录。得益于亚洲和中国市场需求复苏，巴沙鱼出口额预计超过21亿美元，金枪鱼出口额预计突破9亿美元。



越南水产加工与出口协会副秘书长黎姮表示，2025年的积极成果帮助渔业巩固了在多个主要市场的供应地位。然而，美国预计从2026年起收紧进口要求，会带来不小挑战，迫使企业必须在供应链透明度、劳工标准合规、打击非法捕捞以及提高高附加值产品比重等方面做足准备。



果蔬行业也迎来前所未有的里程碑。越南果树行业设定2025年水果出口额超50亿美元的目标，但凭借近20%的增长率，今年全年该行业出口额预计约达85亿美元。榴莲继续扮演着水果行业的"明星"角色。自获准通过正贸渠道出口中国以来，榴莲出口额迅猛增长。



据越南果蔬协会秘书长邓福原分析，得益于政府的灵活调控措施以及企业和农民的努力适应，越南果蔬出口额有望首次突破85亿美元。邓福原期待2026年果蔬出口继续突破，迈向100亿美元大关。

2025年农林渔业的新纪录是生产组织与政策调控中发挥主动性和灵活性的成果。图自越通社

这一成就与市场开放和贸易一体化政策密切相关。2025年，越南与中国签署了5项议定书，其中涉及百香果、鲜食菠萝蜜等果蔬产品，鲜食柚子也正式获准进入澳大利亚市场。



对于林产品出口，该行业提出2030年通过三大战略方向实现出口额达250亿美元的目标，就是提升竞争力，打造越南国家木制品品牌以及多元化市场、产品和分销渠道。



据农业与环境部介绍，2026年林业将大力推动国内外市场发展，通过市场、科技、政策、经济外交和行业价值链等一系列解决方案，主动适应新的关税政策。同时，将加强支持企业开拓市场、促进贸易、推动出口，特别是对美国市场的出口，高效管理和利用土地、水资源，激活内部资源，为大规模商品生产创造新空间和新动力。



2025年农林渔业的新纪录是生产组织与政策调控中发挥主动性和灵活性的成果。然而，前方的道路取决于质量、责任以及应对全球市场日益严苛标准的能力。为保持增长势头，农业与环境部将继续根据一体化要求审查和完善行业法规，完善标准、技术规范、检疫、溯源和食品安全体系，同时加强检查监督，从源头保障出口产品质量。（完）