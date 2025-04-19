2025年越南河粉节：汇聚越南三地河粉精华

在河内市人民委员会办公厅的指导下，2025年“越南河粉节”于4月18日晚在升龙皇城遗产区隆重开幕。此次活动以“越南河粉精华——数字时代的文化遗产”为主题，吸引了市领导代表、各国驻越外交机构、国际组织近200位代表出席以及众多国内外游客和市民。



2025年河粉节汇聚来自越南北中南三地的50多个企业和河粉品牌参展，通过展示与推广进一步塑造河粉的文化形象与美食品牌。游客可以亲身体验来自不同地区的特色河粉，如：西北风味、南定风味、河内传统风味；还有中部、南部乃至国际风格的多样河粉。

值得一提的是，众多享誉首都美食界的传统河粉品牌也亮相此次节日，如：还剑湖边的辰河粉（Phở Thìn）、皇家河粉、云劬河粉等。多位河粉制作艺人现场演示，从选材、加工河粉饼到熬制汤底，再到炸“油条”搭配河粉，全流程展现传统技艺，让游客沉浸式体验“做一碗正宗越南河粉”的全过程。



此次河粉节的亮点之一是数字科技的融入，如：“人工智能河粉”智能聊天机器人——它不仅为游客提供信息查询、活动日程，还能互动答疑，是数字时代美食文化节的创新尝试。



在活动框架内，“河粉的故事”展区重现了这道“国魂国粹”菜肴的发展历程，展示其从地方小吃到走向世界的文化演变。“特色河粉”空间则集中呈现来自河内、南定、西北、中部、南部乃至国际的多样河粉风格，展现其丰富的风味与独特的烹饪艺术。

此外，此次河粉节还有河粉现场烹饪秀、“河粉成为联合国教科文组织遗产并走向国际”座谈会、“计划经济年代啤酒区”以及“河内莲茶空间”等文化活动，融合传统与现代、地方与全球、美食与科技，打造出一场绚丽多彩的节日盛会。



2025年河粉节于4月18日至20日在升龙皇城持续三天。(完）