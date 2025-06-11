2025年越南柬埔寨文化周开幕

2025年越南柬埔寨文化周10日晚在越南薄辽省文化中心隆重开幕。该活动由越南文化体育与旅游部与柬埔寨王国文化与艺术部联合举办。



薄辽省人民委员会副主席吴武升在致辞中，2025年越南柬埔寨文化周具有特别重要意义，有助于巩固、加强并进一步促进越柬“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的关系发展。



吴武升表示，南部高棉文化在语言、文字、传统新年、节庆活动、民间舞蹈、五音音乐和传统服饰等方面都展现出强大的生命力和广泛的影响力。这些独特的文化价值不仅得到了良好保护，还深受本省各族人民群众的欢迎和喜爱。

吴武升希望柬埔寨王国文化与艺术部、柬埔寨王国驻胡志明市总领事馆以及越南文化体育与旅游部继续为薄辽省创造条件，向柬埔寨各省人民宣传推广薄辽省文化和人民形象。



柬埔寨王国文化与艺术部国务秘书伦迪·桑娜拉（Lundi Sannara）指出，越南和柬埔寨是历史相似的邻国，长期以来一直保持着团结友好、源远流长的传统关系。



伦迪·桑娜拉表示，柬埔寨工作代表团此次来到薄辽省参加柬埔寨文化周意在向该省介绍柬埔寨风土人情和文化特色，有助于加强两国人民之间的团结情谊，推动越柬合作关系迈上新台阶。（完）