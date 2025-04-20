2025年越南最热情好客的城市

根据Booking.com的评选结果，2025年越南最热情好客的城市包括：会安（广南省）、宁平、河江、 风芽 （广平省）、昆岛（巴地头顿省）、高平、富国（坚江省）、吉婆（海防市）、沙巴（老街省）和下龙（广宁省）。

《人民报》报道，Booking.com在第13届旅行者评论奖（Traveller Review Awards）框架内正式公布了越南十大热情好客的城市以及五个最热情好客的地区。

基于全球游客超过3.6亿条真实点评，旅行者评论奖主办方表彰了那些始终保持卓越服务质量并为提升旅游体验做出贡献的合作伙伴。2025年，共有13003家越南住宿合作伙伴因其热情好客和超出预期的服务获得此项荣誉。

为了符合排名资格，每个目的地需至少拥有50家合格的住宿设施。排名根据获得奖项的住宿比例计算。而地区排名要求至少有200家合格住宿单位，依据获奖住宿占该地区总数的百分比决定排名。

今年的评选结果显示，会安位列越南最热情好客城市榜首。随后依次是宁平、河江、风芽（广平省）、昆岛（巴地头顿省）、高平、富国（坚江省）、吉婆（海防市）、沙巴（老街省）和下龙（广宁省）。

除了城市排名，Booking.com还公布了2025年越南五个最热情好客的地区。这些地区的上榜反映出越南旅游在地理和文化深度上的多样性。

其中，坚江凭借其原始海滩、郁郁葱葱的热带雨林和宁静的度假氛围荣登榜首。随后依次是宁平、广南、河江和老街。（完）