2025年越南旅游趋势：走向自然,体验绿色生活的魅力

2025年夏季标志着越南游客旅游观念发生巨大转变。与以往“打卡竞赛”不同，游客越来越倾向于深入体验自然、文化和休闲度假。同时，游客倾向于利用科技和社交媒体，根据个人兴趣和经济能力自主规划探索旅程。



自5月初起，国内多个旅游热门目的地已呈现出一片繁荣景象。据全球领先的酒店及住宿在线预订平台Booking.com的统计数据显示，在夏季旅游高峰期（6月和7月份），越南游客仍优先选择海滩旅行。具体而言，61%的家庭选择沿海目的地，59%倾向于探索自然或前往大城市观光。国内搜索量最高的目的地包括：广宁省下龙市、海防市吉婆岛、清化省岑山市、岘港市、庆和省芽庄市、坚江省富国岛和巴地-头顿省头顿市。



在滨海旅游目的地中，岘港市因举办题为“岘港-新纪元”的国际烟花节（2025年5月末至7月中旬）备受关注。该市计划推出20项活动，包括8项主要活动和12项联动活动，如：岘港国际烟花节、尽享岘港节、越南-东盟旅游对接会、越南-日本/韩国交流活动、IRONMAN铁人三项赛、亚洲电影节等。这一系列活动将打造独特亮点，提升这座海滨城市对国内外游客的吸引力。

庆和省芽庄市2025年海洋节将举办30余场活动，包括海上艺术体育表演、美食节和环岛旅游线路，吸引大量游客前来体验。平定省归仁市作为新兴目的地，凭借快速发展的海洋旅游、生态及文化旅游崭露头角，美食体验、名胜古迹参观及“寻访武术之乡”火车游等项目日益受欢迎。

坚江省富国岛凭借同步升级的基础设施、绵长海滩和高端度假村，吸引大量家庭游客、年轻群体和国际游客前来观光旅游。据Royal Travel公司负责人陶氏金兰介绍，富国岛旅游正朝着高端度假、绿色旅游和个性化体验三大方向发展。越来越多游客不仅为享受自然风光、海滩和海鲜，更为寻求健康护理、能量修复等个性化体验。



除沿海地区外，西南部地区和北部山区也为游客提供丰富选择。芹苴、安江、同塔、金瓯等省市以独特水生态系统、富饶土地和温和气候成为生态旅游和文化探索的理想之选。北部山区的高平、河江、老街、山罗等省份因交通便利性提升、住宿服务升级、徒步线路和少数民族文化体验项目多样化也吸引大量游客。



旅游方式的转变也带来了行程规划和体验方式的革新。过去越南游客多依赖跟团游，如今自助旅行、线上预订服务和个性化行程定制正日益盛行。这一趋势迫使旅游企业必须革新经营策略，开发新产品并优化传播渠道。

科技的发展，尤其是线上预订服务的应用，为游客自主选择交通工具、住宿和观光活动创造了便利条件。一部智能手机就能替代传统旅行社的角色，让游客仅通过简单操作即可轻松查询信息、比价并预订服务。这不仅提高了行程灵活性，还能帮助游客节省成本和时间。（完）