2025年越南旅游业：突破性里程碑，彰显新地位

同步开展各项措施，为可持续增长奠定基础



2025年被评为越南旅游业在全面复苏及深度融入全球旅游市场进程中的“加速之年”。在全球经济动荡、国际旅游业复苏不均的背景下，凭借在体制、政策、宣传推广、数字化转型及产品开发等方面同步开展的系列措施，越南旅游业仍保持积极的增长势头。这是在2025年实现越南旅游规模、质量及竞争力突破性进展的重要基础。



2025年越南旅游业取得突破性成果的关键因素之一，是不断完善并同步实施各项突破性的机制与政策，特别是签证政策。年内，越南扩大了单方面免签范围，对所有国家和地区公民实施电子签证，并延长了国际游客的停留期限。这些及时的调整直接化解了发展瓶颈，为越南旅游业创造了明显的竞争优势。



数字化转型继续被确定为旅游业发展的支柱之一。技术的应用不仅提高了管理效率，支持企业进入外国市场，还为游客带来了更便捷的体验。与此同时，旅游业注重开发符合游客消费趋势的新产品，如夜间旅游、疗养旅游、乡村旅游、高尔夫旅游、美食旅游等，从而逐步提升体验质量，延长游客停留时间并增加消费支出。



各地方继续发挥在旅游发展中的主动性与创造性。许多省市开展了旅游刺激计划，重点提升服务质量，实现产品多样化，并确保安全、文明的旅游环境。



国际游客人数首次突破2100万人次



2025年越南旅游业取得了令人瞩目的增长数据。据统计局数据显示，国内游客总数约达1.355亿人次；国际游客总数约达2120万人次，较2024年增长20%以上，并超过了新冠疫情前的水平。这是越南旅游史上首次实现国际游客年均接待量突破2100万人次大关。



随着游客数量的增长，旅游业的经济效益也持续显著提升。2025年，旅游总收入首次突破1000万亿越盾大关。据专业机构评估，在2025年全国GDP增长8.02%的背景下，服务业实现了高速增长，对经济整体增长的贡献率超过一半。其中，旅游业被确定为重要的增长引擎之一。



在世界旅游版图上，越南旅游继续获得国际社会的认可，并斩获多项权威奖项。2025年，越南被世界旅游大奖（WTA）评为“世界领先遗产目的地”、“亚洲领先城市目的地”和“亚洲领先高尔夫目的地”。



此外越南多个地方、旅游企业、航空公司及度假村也获得了数十个奖项。这些殊荣不仅具有表彰价值，更是极具公信力的指标，表明越南旅游品牌已在金球旅游版图上实现了从“潜力目的地”向“首选目的地”的形象转变。



国际游客参观海防市兰夏湾。图自越通社

越南力争2026年接待国际游客量2500万人次



越南国家旅游局局长阮重庆表示，2025年取得的成就是从政策建言、行政管理到企业与地方主动作为等各方面协同努力的结果。阮重庆强调，这是关键的一年，为越南旅游业进入对质量和效益要求更高的新增长阶段奠定了重要基础。



2026年，越南旅游业设定了接待国际游客约2500万人次、为国内游客1.5亿人次提供服务，并实现旅游营业收入约1125万亿越盾（约合430亿美元）的目标。通过这一目标，旅游业展现了将旅游业真正打造成为拳头经济产业的努力与决心，为实现政府提出的经济两位数增长目标作出重要贡献。



越南旅游正面临巨大机遇，有望继续实现突破，肯定其作为拳头经济行业的地位，为经济增长作出切实贡献，传播文化价值并提升国家形象。在国家的同行与支持、地方与企业的积极主动以及民众的拥护下，越南旅游有望步入一个更可持续、更专业且更具特色底蕴的新发展阶段。（完）