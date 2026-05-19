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2025年越南政务服务满意度指数平均值达到83.09%
19/05/2026
2026年5月11日，越南内务部公布了2025年居民对国家机关服务满意度指数（SIPAS指数）结果。
报道/越通社
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越共中央总书记、国家主席苏林会见印度国防部长拉杰纳特·辛格
19/05/2026
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5月19日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正在对越南进行正式访问的印度国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）。
越共中央总书记、国家主席苏林：从现在到2030年，出租房必须被确定为战略支柱
19/05/2026
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