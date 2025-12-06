2025年越南幸福节：“幸福源于简单”

“越南幸福日——2025年越南幸福节”于12月6日上午在河内东京义塾广场开幕。本次活动由文化体育与旅游部、河内市人民委员会、越南摄影艺术家协会及越南电视台联合主办。



文化体育与旅游部常务副部长黎海平在开幕式致辞中指出，在2025年《世界幸福报告》中，越南的排名上升至全球第46位，较上年提升了8位。这不仅是一项统计数据，更是国际社会对越南党和国家在建设和平、人文与安宁生活环境方面不懈努力的认可，体现了越南人民的乐观与仁爱精神，也折射出广大民众共同构建繁荣幸福未来的意愿与决心。



黎海平表示，“2025年越南幸福节”不仅是一次节庆活动，更将是未来设立“越南幸福日”的重要基础。这个特别的日子旨在提醒人们：越南人的幸福植根于和平的环境、对人的关爱、攻坚克难的精神、团结的意志，以及构成越南文化特质的那些朴素而美好的价值。这再次印证，越南不仅是一个拥有美丽风景的国度，更是一个充满人文关怀、和平安宁并对美好未来抱有坚定信心的国家。



他强调：“让我们共同书写关于爱、团结与仁慈的越南幸福故事。凭借信念、爱心与同心同德，我们必将稳步建设一个幸福、人文、繁荣的越南。”



活动期间的文艺表演节目。图自越通社

“2025年越南幸福节”以多层次体验的形式呈现，活动空间环绕还剑湖区域展开，共设有13个体验点，包括：幸福越南展览、数字互动空间、艺术打卡区、幸福眼镜、幸福地图、“健康即幸福”户外活动、“寄给明天的幸福”、幸福分享角、幸福主播台等。特别是在李太祖雕像区的“幸福之树”将收集数万条公众的祝福与心愿。



活动亮点之一是名为“爱即幸福”的80对新人集体婚礼。80对新人的喜悦象征着民族独立、自由、幸福80年的精神传承。参与者中既有新婚夫妇，也有婚龄长达15年、30年乃至50年的伴侣，他们用真实的生活故事证明：幸福并非奇迹，而是源于日常的理解与分享。此外，“百花步行”越服巡游（约800人参与）、“幸福眼镜”工作坊、“2025幸福越南”颁奖典礼以及“越南幸福之夜”音乐会等活动，也将带领公众踏上一段融合色彩、艺术与真挚情感的文化旅程。



通过丰富的活动、沉浸式体验空间和贯穿全程的故事叙述，本次活动致力于引导公众对幸福进行思考、感受，并从最平凡的生活点滴中摘取真实的幸福片段。“2025年越南幸福日”是一场触动心灵的情感之旅，让每个人都能从生活中那些简单而意义深远的瞬间“触摸” 幸福。组委会相信，“2025年越南幸福节”将成为首都乃至全国的一项文化盛事，向越南人民及国际友人传递“幸福源于简单”的美好信息。 （完）