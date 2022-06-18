2025年越南将为出口欧盟的木制品颁发FLEGT许可证

越南农业与农村发展部林业总局于6月17日与越南木材和林产品协会（VIFOREST）和胡志明市木材加工与手工艺品协会（HAWA）联合举行有关促进林产品贸易可持续发展的研讨会。

该研讨会向企业提供有关实行越南木材合法担保体系(VNTLAS)的最新情况，指导企业分组流程，并支持企业获取可持续性经营认证——参与全球家具生产和经营活动的基本要求。

林业总局副局长裴正义表示，国内企业需要严格遵守国际市场的规定，加强内部资源，提高竞争力等，才能保持现有的家具出口地位。因此，越南林业总局在越南连续开展关于越南与

欧盟

（EU）签署了《关于森林执法、施政与贸易自愿伙伴关系协议》 (VPA/FLEGT)和VNTLAS的培训和宣传活动。

越南农业与农村发展部最近印发第21号通知（21/2021/TT-BNNPTNT），以开展落实政府关于越南木材合法担保体系和为对欧出口木材和

木制品

企业颁发FLEGT许可证的第102号法规（102/2020/NĐ-CP）。

裴正义透露，在越南充分准备好必要条件后，预计将于2025年

颁发

FLEGT许可证。

研讨会上介绍了木材产地溯源平台“HAWA DDS”。 HAWA DDS平台会以二维码的形式提供国内采伐木材的原产地证书，其中包含最详细的历史、数量、开采地点等信息。消费者在购物时只要扫码可快速识别原产地。（完）