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2025年越南将为出口欧盟的木制品颁发FLEGT许可证
该研讨会向企业提供有关实行越南木材合法担保体系(VNTLAS)的最新情况，指导企业分组流程，并支持企业获取可持续性经营认证——参与全球家具生产和经营活动的基本要求。
林业总局副局长裴正义表示，国内企业需要严格遵守国际市场的规定，加强内部资源，提高竞争力等，才能保持现有的家具出口地位。因此，越南林业总局在越南连续开展关于越南与欧盟（EU）签署了《关于森林执法、施政与贸易自愿伙伴关系协议》 (VPA/FLEGT)和VNTLAS的培训和宣传活动。
越南农业与农村发展部最近印发第21号通知（21/2021/TT-BNNPTNT），以开展落实政府关于越南木材合法担保体系和为对欧出口木材和木制品企业颁发FLEGT许可证的第102号法规（102/2020/NĐ-CP）。
裴正义透露，在越南充分准备好必要条件后，预计将于2025年颁发FLEGT许可证。
研讨会上介绍了木材产地溯源平台“HAWA DDS”。 HAWA DDS平台会以二维码的形式提供国内采伐木材的原产地证书，其中包含最详细的历史、数量、开采地点等信息。消费者在购物时只要扫码可快速识别原产地。（完）