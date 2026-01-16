Vietnamese
越南画报越语版
English
越南画报英文版
Français
越南画报法文版
Español
越南画报西班牙文版
Русский
越南画报俄文版
日本語
越南画报日文版
ລາວ
越南画报老文版
ភាសាខ្មែរ
越南画报高棉文版
한국어
越南画报韩文版
新闻
越南新纪元
特别报道
越南风情
文化
经济
人物
富媒体
新闻
2025年越南对外投资增长88.7%
16/01/2026
2025年，越南对外投资总额（包括新批和调整项目）超过13.6亿美元，较2024年增长88.7%。
更多>>
越南残疾人体育代表团启程赴泰国举行的第13届东盟残疾人运动会
16/01/2026
新闻
1月15日上午，越南残疾人体育代表团赴泰国参加第13届东盟残疾人运动会（ASEAN Para Games）的出征仪式在河内内排国际机场举行。
庆祝越南首届国会普选80周年暨迎接越共十四大电影周即将举行
16/01/2026
新闻
委内瑞拉前驻越南大使致函祝贺越共十四大
16/01/2026
新闻
东盟秘书长高金洪：越南在东盟数字化战略中展现引领作用
16/01/2026
新闻
越共十四大：核电项目区居民对党的政策落实充满信心
16/01/2026
新闻
越南与新加坡促进在网络安全与数字化转型领域的合作
16/01/2026
新闻
越南领导人致电祝贺汤加王国新任总理及国会主席
16/01/2026
新闻
更多
最多点击
越南入境人员防疫规定
带有越南文化特色的交通工具
越南国家主席梁强会见中共中央军委副主席张又侠
河内市张灯结彩庆祝八月革命和九·二国庆
越南继续为G77和中国的共同事务作出积极贡献
刊物阅读
图库
新闻
越南新纪元
焦点新闻
东盟
特别报道
越南风情
旅游
饮食文化
文化
艺术
越式生活
体育
时尚
经济
地方潜力
越南品牌
越南手工业
人物
外眼看越南
越中交流
富媒体
视频
幻灯片
专题图片
Top