2025年越南大米出口量突破800万吨 创汇超41亿美元

上周越南5%碎米报价为每吨360-365美元。胡志明市一名大米交易商表示，由于外部需求疲软，市场交易活动放缓。该交易商预测，鉴于菲律宾和印尼可能限制采购，而印度供应预计将大幅增加，市场需求将持续疲软。

在国内市场，上周九龙江三角洲地区稻米价格因市场需求依旧疲弱而没有太多波动。

越南农业与环境部数据显示，截至12月31日，2025-2026年冬春水稻种植期，九龙江三角洲地区播种面积达92.1万公顷，占计划的73.8%。部分早播区域已开始收获。

大米出口。图自越通社

与越南情况相似，在亚洲大米市场，印度米价保持平稳，而泰国米价因需求疲软跌至五周低点。

曼谷一名交易商表示，自年初以来需求一直非常疲弱。此外，出口商正等待有关印度可能启动大米拍卖的信息。

上周，全球咖啡市场经历了一轮剧烈价格回调，国内与国际市场均现跌势，这是天气基本面因素与金融市场压力共同作用的结果。

主要原因被认为是巴西和越南的有利天气条件改善了供应前景。此外，美元汇率飙升至四周高点也对大宗商品市场构成压力。

在国内市场，西原地区咖啡价格在1月10日每公斤再"蒸发"700越盾。截至1月10日上午，得乐省和嘉莱省的咖啡价格为每公斤97100至97300越盾，林同省为每公斤96800越盾。

连日来的持续下跌导致许多农户心态不安，并开始出售部分寄售库存以保全利润。（完）