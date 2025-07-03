2025年越南夏令营：青年越侨传播越南和平与发展的梦想



“越南夏令营”活动由越南外交部国家海外越南人委员会主办，针对旅居海外的越裔青少年和大学生的年度活动。这是一个让海外越侨青年了解祖国、探索家乡之美、加强彼此之间以及与国内青少年之间联系与团结的平台。更重要的是，这也是一个弘扬越南民族的爱国精神和仁义传统，表达对祖先和历代为国家独立、统一而斗争和牺牲的前辈的感恩之情等的教育平台。通过此活动，激发 青年一代对祖国的热爱和延续传统，携手建设和发展祖国的责任意识，同时动员更多侨胞、尤其是青年越侨心系祖国、情牵家乡。



据阮忠坚主任介绍，2025年“越南夏令营”活动的主题为“携手续写和平之歌”，将在越南北中南三地多个省市举办。



该活动预计于2025年7月13日至26日举行，路线将途经胡志明市、得乐省、广义省、岘港市、广治省、乂安省、宁平省和河内市。届时将有来自31个国家和地区的100多名越南裔青少年和大学生参加。



夏令营期间将举行一系列感恩先辈、饮水思源的传统教育活动，如参观古芝地道、崑嵩监狱遗址、广治烈士纪念碑等；开展慈善公益活动，为西原地区少数民族同胞提供帮助；并举行文化交流活动，了解锣钲文化，加强营员间的联系、越南语交流、与国防部维和局干部战士交流等。



此外，活动期间，营员们还有机会参观著名景点和文化遗产，如Kon K’lor高脚屋、美山遗址、会安古镇、风芽-格邦国家公园等，了解越南咖啡种植、加工和出口的全过程等等。



关于今年夏令营活动主题，阮忠坚表示，“携手续写和平之歌”旨在唤起民族重大纪念日的记忆，教育年轻一代继承和发扬祖国建设与保卫历史传统，增强对祖国的热爱与自豪感，感恩前辈为今日和平所做出的巨大贡献。



延续民族光辉历史，海外青年越侨将有机会深入了解当今国家的发展状况，探索越南在经济、文化、科技等领域的优势与潜力。通过本次夏令营，青年越侨将携手面向未来，共同建设祖国，开发有形与无形资源，推动越南不断向前发展，赶上世界趋势。



关于2025年夏令营的新点，阮忠坚表示，今年是夏令营首次在得乐省举行开营仪式。营员们将踏上富有文化与生活特色的西原大地，亲身感受这片土地的独特魅力和强劲发展势头，进一步了解地方乃至全国未来的经济发展潜力。



此外，今年夏令营也是首次组织营员与越南国防部维和局干部和战士开展交流活动。（完）

越通社