2025年越南夏令营：海外越裔青年体验西原锣钲文化

7月15日正值夏令营第三天，营员们考察了西原地区的历史文化底蕴与经济发展潜力。当晚举办的"高原回响"主题晚会成为活动亮点，当地民族艺人呈现了精彩的锣钲文化表演。



在充满民族风情的氛围中，青年们不仅欣赏了埃地族传统歌舞，还亲身体验了咂酒品尝、竹排琴演奏等特色活动，并共同唱响西原歌曲，品鉴闻名遐迩的得乐咖啡。



老挝籍营员维拉达（2003年生）兴奋地表示："这是我初次来到得乐省。我发现这里的人民非常热情好客。来到这里，我有机会尝试演奏竹排琴的新奇体验，回国后我一定要把这里的风土人情分享给朋友们。"



青年艺术家们演奏少数民族乐器。图自越通社



越南外交部海外越南人国家委员会副主任、夏令营代表团团长吴氏青梅阐释活动深意："选择得乐作为开营地点具有特殊历史意义——这里曾是1975年春季大捷的起点，最终实现国家统一。'续写和平'的主题，正是希望年轻一代传承越南民族爱好和平、包容和追求发展的精神内核。"



本届夏令营创新采用"历史与现实交融"的设计理念，通过在南中北三大区域开展系列活动，帮助海外青年全方位认知祖国。



在得乐站，营员们参与了胡志明广场献花、少数民族帮扶等公益活动，参观了世界咖啡博物馆等。



据悉，本届夏令营自7月13日持续至26日，共在胡志明市、得乐、广义、岘港、广治、乂安和宁平等八省市进行。



开闭幕式将分别于7月16日在得乐、7月25日在河内举行。作为越南外交部海外越南人国家委员会的项目，该活动自2004年创办以来（除疫情中断期），持续为海外越裔青年搭建了解祖国、增进团结的重要平台，有效激发了年轻一代的爱国情怀。（完）

