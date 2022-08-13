2025年越南基本建成现代数字金融平台

越南财政部长胡德福于 2022 年 7 月 27 日签署有关《到2025年财政部数字化转型计划和2030年愿景》的第 1484/QD-BTC 号决定。



财政部《数字化转型计划》的总体目标是数字化转型与建设可持续、现代和一体化的国家金融体系相结合，为促进增长，增强经济韧性，确保宏观经济稳定和国家金融安全做出贡献。

财政部主动应用第四次工业革命技术成果，传承电子政务实施成果，逐步实施金融业数字化转型，提供数字金融服务，积极参与数字政府、数字经济和数字社会建设。到2022年，基本完成电子金融发展目标，力争到2025年基本建成基于大数据和开放金融数据的现代、公开、透明的数字金融平台。到2030年，在各领域形成丰富的现代数字金融生态系统，确保信息的有效性和安全性。



此外，财政部力争提供 24/7 全天候服务，随时为人们和企业提供在线服务。根据政府关于身份识别和电子认证的总体规划，所有财政部门公职人员在处理工作时都使用数字标识符。（完）