2025年越南国际木制家具及工艺品出口博览会即将举行

越南工商联合会（VCCI）同联盟木材手工艺品股份公司从3月5日至8日在胡志明市西贡会展中心举行2025年越南国际木制家具及工艺品出口博览会（VIFA EXPO 2025）。

本次博览会预计吸引650家企业参加，共设2500多个展位，总面积4万多公顷。其中，外国企业占52%，包括来自中国、丹麦、印度尼西亚、马来西亚、荷兰、泰国、印度、韩国、新加坡、澳大利亚、美国、意大利和日本等19个国家和地区。

越南工商联合会副主席武新成强调，越南木材和家具产业在国际市场上树立了地位和品牌，但也面临着贸易税收政策波动、地区间冲突和竞争等诸多挑战。越南国际木制家具及工艺品出口博览会是越南最早且历史最悠久的专业家具展会。今年展会将展示和介绍室内外装饰、手工艺品、家具装饰、机械设备和配套服务等。

特别是，组委会与亚马逊（Amazon）、Wayfair等跨境电商平台合作，助力越南企业与全球终端用户以企业对消费者（B2C）形式进行交易。这不仅是推动越南家具行业达到国际水平的重要动力，也是数千家企业寻找客户、实现市场多样化的理想聚会场所。

另外，在展会期间，组委会还举行“更新国际家具产业进口情况和2025年趋势预测”、“室内外家具迈向净零市场——机遇与挑战”等研讨会。国际买家还能免费参观越南南部室内外家具制造工厂，了解越南企业制造能力。（完）