2025年越南国际旅游博览会在河内拉开帷幕

4月10日上午，以“推进绿色目的地，提升越南旅游业的地位”为主题的2025年越南国际旅游博览会（VITM Hanoi 2025）在河内正式拉开帷幕。该博览会由越南旅游协会主办，是越南旅游业的重要年度盛会，旨在推动越南旅游朝着绿色、可持续增长的方向发展。



在开幕式上，越南文化、体育与旅游部副部长郑氏水表示，近年来，旅游企业在克服困难、劳务队伍建设、拓展市场、建设新产品、加大宣传推广力度方面所付出的努力，已助力其迅速复苏和强劲发展。



2024年，越南的国内游客数量远远超过了2019年的水平，国际游客量增长速度位居地区前茅，达到2019年的最高纪录。特别是，在2025年第一季度，越南接待国际游客量超过600万人次，同比增长29.6%，创下历史新高。

2025年，博览会吸引了来自越南56个省市，及全球16个国家和地区的600家旅游企业和单位参展，共设约450个展位，其中国际展位占比约15%。



今年博览会以“推进绿色目的地——提升越南旅游的地位”为主题，集中展示获得“绿色旅游”称号的越南旅游目的地，提升越南旅游品牌在环保、安全、吸引力等方面的形象。相关活动还有助于促进各地政府与旅游企业打造绿色旅游目的地和旅游产品，增进旅游从业人员对绿色旅游的了解，从而助力越南旅游业跃升至新高度。



今年博览会的亮点为：“推进绿色目的地，提升越南旅游的地位”论坛、2024年度越南旅游行业最佳企业和个人表彰典礼，以及广南、北江、乂安、清化、宁平、河江等省市的系列旅游宣传推广活动。



越南国际旅游博览会时间将持续至本月13日，地点设在河内ICE国际展览中心（友谊文化宫）。（完）