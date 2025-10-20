2025年越南国际数字周：为人工智能时代构建制度框架

据越南科技部的消息，2025年越南国际数字周（VIDW 2025）将于10月27日至29日在宁平省和河内市举行。

这是该活动第四次举办，已成为本地区最具影响力的年度数字化转型论坛之一，吸引诸位政策制定者、国际组织、专家以及领先的科技企业参加。

2025年越南国际数字周以“人工智能体制”为主题，强调政策与制度框架在引领人工智能（AI）发展与应用中的先锋作用，旨在推动可持续增长与国际融合。

越南科技部国际合作司副司长武氏秀鹃表示，今年的越南国际数字周活动采用“1+6”结构设计，即包括部长级圆桌会议和6个重点议题，分别为：5G、数字基础设施、人工智能、数字化转型、数字人力资源和数字科技企业。活动旨在促进技术商业化，扩大区域与全球合作，并塑造可持续的数字生态系统。

英国前首相、托尼·布莱尔全球变革研究院（Tony Blair Institute for Global Change，简称 TBI）主席托尼·布莱尔（Tony Blair）预计将致开幕词，其中强调越南在推动数字体制国际对话以及人工智能（AI）负责任发展方面日益重要的作用。

联合国助理秘书长、数字技术与新兴技术事务负责人兼联合国秘书长技术特使阿曼迪普·辛格·吉尔（Amandeep Singh Gill）也将在开幕式上发表讲话。

此外，本次活动还将吸引国际电信联盟（ITU）、联合国、东盟、世界银行、欧盟等国际组织的多位高级领导人，以及来自澳大利亚、韩国、美国等东盟成员国和合作伙伴国的部长级代表参加。

在2025年越南国际数字周期间，还将举行科技展示、双边会晤以及对外文化交流活动，有助于向国际友人推广宁平省的形象。宁平省正致力于通过科学技术、创新和数字化转型推动经济与旅游业发展，实现可持续发展目标。

越南科技部的消息还表示，人工智能法（草案）目前正在广泛征求意见，并将在第十五届国会第十次会议上展开讨论，这将使得越南成为全球少数拥有人工智能综合法律框架的国家之一。（完）