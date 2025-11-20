2025年越南国际农业博览会设有近250个经过特别设计和装饰的展位。

法语国家及地区国际组织（OIF）所有90个成员国和政府的近70个代表团一同出席会议。越南驻法国大使、越南国家主席驻OIF代表丁全胜率团与会。



会议重点评价《北京宣言》与《行动纲领》自1994年通过以来，法语空间内性别平等保障与妇女赋权的情况；讨论并确定OIF未来优先合作方向，特别是在政治、安全、法语维护与发展、经济合作及可持续发展等领域的合作方向。



丁全胜在会上发表讲话时强调，越南高度重视保障性别平等和女性赋权工作并在该领域取得了丰硕成果。越南大力支持OIF努力推动性别平等及妇女和女童赋权工作；建议OIF及其成员继续努力推动和平与稳定，为促进妇女进步创造有利条件；强调将性别平等放在各国发展战略核心的重要性；呼吁进一步加强法语空间内经济合作，从而促进妇女经济赋权。



会议高度评价越南在性别平等和妇女赋权领域上所取得的成就，认为越南是该领域的光辉榜样和成功典范。会议同时欢迎越南在提升OIF在亚太地区及OIF各委员会工作中的形象和话语权发挥的作用，为提高OIF涉及各个领域的项目和活动质效作出贡献。



关于未来优先合作方向，丁全胜强调，OIF要继续确立其为团结与合作推动者的角色，为和平与稳定作出积极贡献，确保法语空间及全球范围内的人类发展与共同繁荣。与此同时，OIF也应继续支持各国实现各项可持续发展目标，推动数字化转型、绿色转型，应对全球挑战等。



丁全胜同时也强调了越南近年来的贡献，如成功主办《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式，向联合国教科文组织（UNESCO）提出“文化促进可持续发展国际十年”倡议。



会议通过了《基加利呼吁》，其中OIF各成员承诺加强性别平等数据收集，确保女性参与社会生活中各个领域，重申推动基于性别平的可持续发展的承诺。



会上，柬埔寨从法国接任会议主席国。按计划，柬埔寨将于2026年承办第20届2026年法语国家组织峰会。（完）

越通社