2025年越南国际农业博览会开幕式

农业与环境部农业贸易促进中心主任阮明进在开幕致辞中强调：在全球化日益深入、气候变化日趋复杂的背景下，农业与环境行业不仅继续充当国民经济的“支柱”，更在国际舞台上强劲崛起，确立了国家地位，成为绿色和可持续发展领域的先锋之一。

越南目前是世界领先的农产品出口国之一，主要出口大米、咖啡、胡椒、腰果、蔬果、水产品和木制品等重点商品。越南农产品已遍布200多个国家和地区。仅2025年前10个月，越南农林水产品出口额就达到581.3亿美元，同比增长近13%，预计全年将达到700亿美元——创下历史新高。

阮先生表示，AgroViet 2025是旨在扩大出口市场、促进国内农产品销售、连接供需、推广品牌和提升越南农产品在全球价值链中的价值的活动之一。本届博览会以“传统精粹、国际融合”为主题，具有近250个展位，展示和陈列种类多样的农产品。

博览会汇聚了100多家国内外单位，包括企业、合作社、生产基地以及河内、胡志明、清化、林同、芹苴、顺化、同塔、山罗、老街等来自全国23个省市的代表，还有来自日本、韩国、澳大利亚、中国的国际组织和企业。