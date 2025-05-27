2025年越南国家品牌周亮相日本大阪世博会

越南工贸部贸易促进局副局长裴光兴致开幕词时强调，越南国家品牌周具有重要意义，是表彰越南国家品牌企业所取得的杰出成就的平台，也是越南推广国家形象，扩大越南企业与国际伙伴在生产、贸易、投资和创新等领域的合作的良好机会。

越南驻大板总领事武郑河强调，本次活动充分体现了越南提升国家品牌在全球经济版图上地位的决心和战略眼光。此外，这也是越南品牌在全球市场上确立地位的机会，是实现建设具有综合竞争力国家、在全球和地区价值链中发挥积极作用的愿望的步骤。

日本经济产业省近畿经济产业局国际关系部部长前原诚（Makoto Maehara）表示，日越两国在经济、文化、体育和教育等诸多领域开展了广泛而有效的交流。越南已成为关西地区乃至日本企业不可或缺的合作伙伴。 他对以“共建越南的未来” 为主题的越南展会空间的印象深刻。他承诺支持关西地区企业以可靠长期伙伴的资格扩大在越南经营活动。

越南陶瓷展位。图自越通社

日本贸易振兴机构（JETRO）常务副理事长中沢刚之（Nakazawa Katsunori）认为，随着越南近年来的经济增长，品牌已成为增加产品和服务价值的重要因素。越南品牌在日本越来越受欢迎。他希望越南国家品牌周能够进一步促进越日两国经济文化交流，帮助越南品牌在东亚国家发展日益发展并受到更多欢迎。

中沢刚之向越通社记者表示，越南食品是在日本市场最有前景的产品。若越南食品企业扩大推广活动的话，越南餐馆在日本迎来更多成功的机会。

2025年大阪世博会从4月13日至10月13日举行，吸引158个国家和组织参加。

按计划，越南国家品牌周于5月26日至6月1日举行。这是越南展览空间的典范的活动，不仅是在国际舞台上提升越南品牌声誉、实力和形象的机会，也是促进贸易、投资和旅游的合作，特别是在日本市场的切实基础。（完）