2025年越南国家创新创业节将在还剑湖步行街举行

由越南科学与技术部与河内市人民委员会联合举办的以“全民创新创业——新的增长动力”为主题的2025年越南国家创新创业节（Techfest Vietnam 2025）将于2025年12月12日至14日在还剑湖步行街举行。Techfest Vietnam 2025 的突出亮点是将组织方式从“会场式活动”转变为“开放空间式活动”。



该活动将在还剑湖步行街区举行，为市民直接接触新技术、创新商业模式和创业服务创造条件。



越南科学与技术部副部长黄明表示，2025年越南国家创新创业节（Techfest Vietnam 2025）恰逢全国准备对中央政治局于2024年12月22日颁布越共中央政治局关于科技、 创新创意和国家数字化转型突破发展的第57号决议实施一年后的结果进行阶段性总结与评估之际举行。其中，创新创业被确定为新时代国家发展方向中的重要内容。黄明说，政府已指示制定国家创新创业战略，其贯穿始终的指导思想是：创新创业是全民事业；创业必须以科技、创新和数字化转型为基础；创业要为经济增长创造突破，并为全体人民开拓富有创意的文化空间。



黄明认为，当数字技术深度融入百姓日常生活时，创新创业不再局限于初创企业的范畴，而是向全民、各行各业与各地区广泛延伸。生态系统的核心依然由以技术为基础开发产品的组织与个人构成，但其最大效应在于这些成果能否普及到社区与公众。因此，2025年越南国家创新创业节把重点放在培育创业文化，其中最重要的是“容错”的精神。



该活动预计将吸引来自大型集团、初创企业、投资基金、支持组织、技术孵化器、科研院所、高等院校，以及国内创新创业生态系统代表以及东南亚、东北亚、中亚、中东、北美、欧洲等区域企业代表、知名集团、科学家等共计逾6万人次以线上线下方式参与。



河内市人民委员会副主席张越勇强调，科学技术、创新创业和数字化转型是首都实现两位数增长目标的关键路径。河内市希望，2025年越南创新创业节将成为构成网络体系并为新的投资交易提供坚实支撑的平台。

河内市科学与技术局局长陈英俊表示，让科技成果为更多人所及所享，其中包括新加坡的“从街边经济迈向独角兽企业”模式。今年的活动将设约700个展位，为公众提供体验机会，同时为企业及创新团队提供展示和产品展示平台。各展区将根据不同专题分区布置，打造专业化空间，便于观众选择参观，也为投资者深入研究、接触创新生态系统、寻找合作机会、开展技术转移及科研成果交易等活动创造条件。（完）