值得注意的是，2025年越南实际到位外商直接投资（FDI）约达276.2亿美元，同比增长9%。这是过去五年来实际利用外商直接投资的最高水平。



统计局表示，新批注册资金方面，共有4054个项目获得投资许可，注册资金总额达173.2亿美元，项目数量同比增长20.1%，注册资金同比下降12.2%；其中，加工制造业新批外商直接投资注册资金最大，达98.0亿美元，占新批注册资金总额的56.5%；房地产业务达36.7亿美元，占21.2%；其他行业达38.5亿美元，占22.2%。



此外，往年获批的1404个项目调整投资资金，追加资金140.7亿美元，同比增长0.8%。



2025年越南吸引外资总额超过380亿美元。图自越通社



流入加工制造业的FDI资金达185.9亿美元，占新注册和追加资金的59.2%；房地产业务达62.6亿美元，占19.9%；其他行业达65.4亿美元，占20.9%。



外国投资者共进行3587次出资和股权收购，出资总额达70.3亿美元，同比增长54.8%。其中，增加企业注册资本的合资购股1305项次，金额25.5亿美元；不增加企业注册资本的出资和股权收购2282项次，金额44.8亿美元。



在外国投资者以出资、购股形式进行的投资中，投向加工制造业的金额为24.3亿美元，占34.6%；投入专业、科技活动领域的金额为12.9亿美元；其他行业为33.1亿美元，占47.1%。



在2025年越南新批投资项目的90个国家和地区中，新加坡是最大的投资者，注册资金达48.4亿美元，占新批注册资金总额的27.9%；其次是中国，达36.4亿美元，占21%。中国香港排名第三，达17.3亿美元，占10%；日本达16.2亿美元，占9.4%；瑞典达10.0亿美元，占5.8%；中国台湾达9.658亿美元，占5.6%；韩国达8.959亿美元，占5.2%。



在对越投资的各行业中，加工制造业引进外资达228.8亿美元，占实际到位外商直接投资总额的82.8%；房地产业务达19.3亿美元，占7%；电力、燃气、热水、蒸汽及空调的生产与供应达9.149亿美元，占3.3%。（完）