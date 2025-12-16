2025年“越南制造”展销会暨数字平台供需对接活动即将举办

为推动越南品牌建设，支持企业拓展销售渠道，促进越南产品在电商及数字平台上的销售，同时积极响应“越南人优先使用越南货”运动，工业与贸易部电子商务与数字经济局将于2025年12月18日至22日举办“数字平台供需对接及越南产品消费促进大会”，并联合河内市工贸厅共同主办“越南制造（Made in Vietnam）展销会”。

本次活动预计设置约150个展位，吸引越南大型集团、重点企业、地方生产企业及各省市品牌参与，覆盖工业制造、消费品工业、食品加工、农产品、手工艺品等多个领域。同时，活动还将邀请各类分销系统、电子商务平台、数字平台以及越南本土数字金融服务机构共同参加。

为提升活动成效，加强企业与电商平台、数字平台、物流服务商及金融机构的对接，助力越南企业推广产品与服务、拓展现代分销渠道，电子商务与数字经济局定于2025年12月19日下午在妇女与发展中心（河内市西湖坊瑞奎街20号）举办供需对接大会，并开展越南产品及地方特产在数字平台销售的相关促进活动。

此外，活动还将在“越南制造展销会”框架内设立电商展区，集中展示企业产品及宣传资料，并在对接大会期间免费提供展示空间，以便加强与参会机构、组织、企业及生产单位的交流合作。

企业可通过以下链接报名参展：[https://go.ecomdx.com/hangViet](https://go.ecomdx.com/hangViet)；大会详细议程：[https://go.ecomdx.com/agenda](https://go.ecomdx.com/agenda)。（完）