2025年“越南制造”展会吸引近百家企业参展

12月12日晚，河内工贸局在河内和平公园举行 2025年“越南制造”展会开幕式。

该展会是河内市2025年年末开展的一系列贸易促进活动之一，旨在推广越南本土生产的产品，刺激国内消费需求，保障市场稳定。

河内工贸局副局长阮世侠表示，本次展会是各企业和地方向国内外消费者和游客推介越南制造的产品和土特产的良好机会，有效参与首都市场的供应与销售链。同时，这也是各分销商寻找、选择货源的重要渠道，消费者则可在年终期间购买来源清晰、价格合理的商品。

本次展会共设300多个展位，吸引来自奠边、莱州、宁平、河内、清化、乂安、芽庄和金瓯等全国15个省市近100家生产企业、合作社及各行各业协会参展，展示和推介了一系列具有品质和品牌优势的产品。

来到展会时，消费者和游客可参观与选购多种特色产品和“一乡一品”（OCOP）产品，如金瓯螃蟹、芽庄燕窝、河内绿米和肉团、巴维酸奶以及传统手工艺村的产品等。

此外，展会还推介纺织服装、皮革制鞋类产品，包括丝绸、奥黛、男士西装、衬衫、童装以及各类时尚配饰等。

2025年越南制造展会目的在于打造一个值得信赖的目的地，提升公众对越南产品质量和品牌的认知，切实推动“越南人优先使用越南货”运动取得实效。

2025年越南制造展会从12月11日至15日举行。（完）