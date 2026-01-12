2025年越南人均收入增长9.3%

统计局局长阮氏香表示：“收入结构正朝着日益进步和更加稳固的方向转变，源于工资、薪酬及具有类似性质款项的收入在家庭总收入中的比重呈上升趋势。”





雀巢公司的可持续发展倡议——"NESCAFÉ Plan"计划，目前已支持超过2.1万户越南农民，完成了8.6万公顷咖啡地的改造更新，并帮助农户提高了收入。图自越通社

除了人均收入增长外，参与调查的家庭评估结果显示，其生活水平在2025年继续保持稳定。

2025年各月份的家庭收入相比2024年同期呈现增长且更加稳定的趋势，具体而言：超过四分之一（31.3%）受访家庭认为收入有所增加；近三分之二（65%）的家庭认为收入没有变化；仅2.8%的家庭认为收入减少，另有0.9%的家庭表示相比2024年各月份的情况不清楚。

人均收入增长、2025年居民生活保持稳定，源于以下几个因素：三大经济领域的生产经营成果均得到改善，有助于创造就业、增加劳动者和家庭的收入。

2025年人均月收入估计达590万越盾/人/月（折合人民币1552元），较2024年平均收入增长9.3%，相当于人均每月增加约50万越盾。超过四分之一（31.3%）受访家庭认为收入有所增加；近三分之二（65%）的家庭认为收入没有变化；仅2.8%的家庭认为收入减少。

各项社会保障计划、政策得到及时有效落实，对居民生活产生了积极影响。一些突出的政策与计划包括：对革命有功人员及其家属、贫困人口、生活困难者及各类社会保障对象的社会保障支持、补助政策继续保持；针对灾害、洪水、突发事件的非常规支持、灾后救助和紧急救济及时实施，总金额达92.4万亿越盾，较2024年增加22.6万亿越盾（相应增长32.4%）；“全国携手消除危旧房”计划等。

此外，劳动者平均收入较2024年继续增长8.9%，就业率得以维持，失业率保持在低位并较2024年有所改善，表明就业形势呈现积极趋势，劳动者平均收入的增长带动了家庭收入的提高。



与此同时，针对公务员、事业单位人员等劳动者及武装力量在政治体系组织机构改革中实施的相关政策、制度，为部分居民增加了收入、创造了新的生计；同时，为各类对象提供的医疗保险卡或免费诊疗簿、卡支持政策继续推行，帮助减轻了部分居民的医疗支出负担。





然而，在促进收入增长、改善居民生活的积极因素之外，仍有少数居民群体受到负面影响并面临困难，具体表现为：参与调查的家庭中评估全年收入减少的（2.8%），主要原因在于：家庭成员失业/暂时停工占37.5%；生产经营活动规模缩小占24.1%；家庭生产经营活动的投入成本增加占21.2%；家庭生产经营产品的销售价格下降占19.5%。洪水、台风、干旱等自然灾害继续对住房和生计造成损失，加剧了民众的脆弱性，尤其是在农村、山区和沿海地区。（完）