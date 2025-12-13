2025年越中（宣光）国际贸易交易会开幕

12月12日晚，宣光省人民委员会与越南工贸部联合隆重举办了越中（宣光）国际贸易交易会开幕式。该活动属于国家级贸易促进计划，恰逢两国庆祝建交75周年。



越南工贸部副部长阮生日新，宣光省领导，中国云南省文山州和中国广西壮族自治区百色市代表团以及两国各部委、地方和企业界代表出席了开幕式。



宣光省工贸厅厅长黄英刚在开幕致辞中强调，越中（宣光）国际贸易交易会是一项重要活动，旨在具体落实越南与中国边境省份之间的合作成果；开辟贸易、旅游、物流和投资领域的新合作空间。



越中（宣光）国际贸易交易会汇集了越南和中国企业的240多个展位，展示了农产品、药材、机械设备、消费品、手工艺品等主要产品组，以及投资-贸易-旅游促进展位。这是宣光省推广其"一乡一品"（OCOP）产品生态系统、山区特产以及行政单位重组后拓展发展空间阶段的工业和物流发展潜力的良机。



2025年越中（宣光）国际贸易交易会的展位吸引许多参观者前来购物。图自越通社

工贸部副部长阮生日新强调，越南和中国是具有悠久合作传统的邻邦；尽管全球经济背景多番波动，双边贸易仍保持积极增长，是两国关系中的亮点。



越中（宣光）国际贸易交易会是两国在轮值机制下配合组织贸易促进活动的鲜明例证。该活动不仅延续了边境贸易传统，还将合作机遇拓展至物流、仓储、服务、运输和旅游等多个领域。



中国云南省文山州和广西壮族自治区百色市的代表高度评价宣光省在边境贸易对接中的作用，认为交易会是促进通商、扩大市场和加强两国企业合作的桥梁。



越中（宣光）国际贸易交易会于2025年12月12日至17日举行，有望为促进边境贸易发展、加强经济文化交流和巩固两国友好关系作出积极贡献。（完）