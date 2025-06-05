2025年越中友谊植树活动在平阳省举行

5日，平阳省人民委员会同中国驻胡志明市总领事馆联合在滨吉市土龙木大学举行2025年越南-中国友谊植树典礼。各位代表已在土龙木大学内植下70棵红杉（学名：Sequoia sempervirens）。



平阳省人民委员会副主席裴明盛强调，多年来，平阳省始终重视经济发展与环境保护并行，致力于实现绿色增长和可持续发展。省已批准并实施城市绿化项目，目标是在2021年至2025年期间种植超过259万棵树，以实现全省绿化，改善景观，提升民众生活质量。

友谊植树典礼是一项具有深刻象征意义的活动，体现了平阳省与中国驻胡志明市总领事馆之间的团结友谊和紧密联系，也体现出两国间的合作精神，为建设绿色—清洁—美丽的生活环境、迈向可持续的未来做出贡献。



裴明盛表示，目前该省已与14个国外地方建立友好合作关系，其中包括中国的广州、河南和安徽等三个地方。平阳省与中国在经贸、投资等领域的合作不断发展。截至2025年4月30日，中国在平阳省的投资项目数量在对平阳省投资的65个国家和地区中位居第一，共有1844个项目，总投资超过113亿美元。



中国驻胡志明市代总领事徐州高度评价平阳省和土龙木大学为这一重要活动所做的周密准备。他表示，今天的植树活动是中越传统友谊的生动象征，见证了两国地方政府和人民之间日益深化的合作关系。近年来，两国高层领导就推动中越全面战略合作伙伴关系达成了诸多重要共识。中国驻胡志明市总领事馆将继续发挥桥梁纽带作用，推动两国地方人文交流和务实合作，为两国人民带来更多切实利益。（完）